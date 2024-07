Palpite: Barcelona SC x Bragantino – Copa Sul-Americana – 17/7/2024

Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Apesar de não ter cumprido seu principal objetivo na fase de grupos, o Bragantino buscará vaga nas oitavas de final contra o Barcelona SC, que chegou para este torneio após ter sido eliminado na Liberta. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (17). As equipes se encontram no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador. Assista na Disney Plus.

Palpite Barcelona SC x Bragantino

Com apenas uma vitória em seis rodadas na fase de grupos da Copa Libertadores, o Barcelona SC chega para sua primeira aparição na atual edição da Sula. Enquanto isso, o Bragantino não cumpriu sua meta ao terminar na vice-liderança do Grupo H, mas acabou surpreendido pela incrível campanha do Racing na fase inicial.

Ainda que o Barcelona de Guayaquil tenha o mando de campo, é indiscutível a maior qualidade técnica do elenco do Massa Bruta. Devendo propor o ritmo de jogo, é provável que o clube paulista saia com a vantagem neste jogo de ida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bragantino”.

Palpite Final: Bragantino vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Confira as odds e mercados de apostas disponíveis no KTO app.

Barcelona SC e seu desempenho atual

O Barcelona SC realizou, recentemente, uma sólida trajetória na primeira fase do Campeonato Equatoriano. Desde o início da competição, brigou pela liderança, ponto a ponto, com o Independiente del Valle e LDU Quito.

No entanto, ao final da 15ª rodada, teve que se contentar com a vice-liderança, já que o Independiente del Valle embalou uma incrível sequência nas últimas rodadas e garantiu a primeira posição.

Na Copa Libertadores, o Barcelona de Guayaquil teve que se contentar com a terceira posição do Grupo B. Atrás de São Paulo e Talleres de Córdoba, não teve a menor chance de ficar entre os dois primeiros colocados, mas terminou na frente do Cobresal.

Bragantino e sua última performance

O Bragantino entrou em sua pior sequência de resultados da temporada. Na Série A do Brasileirão, tem tido dificuldade em se manter na metade superior da tabela, estando na nona posição ao final da 16ª rodada.

Nas cinco partidas mais recentes, perdeu três delas, empatou uma e venceu apenas em uma oportunidade. Nas duas últimas, foi derrotado por São Paulo e Cruzeiro, respectivamente.

Na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Massa Bruta tinha a expectativa de terminar na liderança. No entanto, teve que se contentar com a segunda colocação ao ser surpreendido pela grande campanha do Racing Club, que terminou no topo.