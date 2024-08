Palpite: Bahia x Flamengo – Copa do Brasil – 28/8/2024

(Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após despachar o Botafogo na fase anterior, Bahia inicia a trajetória nas quartas de final como mandante, tendo pela frente o Flamengo, que é o principal candidato ao título da Copa do Brasil. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (28). As equipes se encontram na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia.

Palpite Bahia x Flamengo

Depois de desbancar o líder do Brasileirão na fase anterior da Copa do Brasil, o Bahia tenta pela primeira vez na história passar das quartas de final da competição. Enquanto isso, o Flamengo se mantém competitivo em todas as competições que faz parte neste segundo semestre, sendo o principal candidato ao título neste momento da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Com grandes performances durante toda a temporada, é arriscado apostar contra o Rubro-Negro mesmo atuando como visitante. Mesmo que comece em desvantagem no marcador pela possível pressão inicial do tricolor baiano, deve buscar a igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Bahia e seu desempenho atual

O Bahia segue em paz com a diretoria e seus torcedores, tendo campanhas robustas na atual temporada. A começar pela Série A do Brasileirão, a equipe surpreende ao final da 24ª rodada e segue muito próximo do G4 na tabela.

Na Copa do Brasil, o Tricolor Baiano teve a difícil missão de encarar o líder do Campeonato Brasileiro na fase anterior, Botafogo, e mesmo assim não se intimidou dentro das quatro linhas.

Após empatar o jogo de ida no Engenhão pelo placar de 1 a 1, venceu na Arena Fonte Nova por 1 a 0, avançando às quartas de final do torneio. Agora, caso supere o Flamengo nesta fase do torneio, chegará pela primeira vez na história do clube às semifinais da Copa do Brasil.

Flamengo e sua última performance

O Flamengo vive um grande momento na atual temporada. Impulsionado por suas performances maiúsculas dentro do Estádio do Maracanã, o Rubro-Negro segue sendo um forte candidato ao título em todas as competições que faz parte neste segundo semestre de 2024.

No momento, traz menos foco à Série A do Brasileirão, já que poderá se recuperar na tabela após aliviar o recheado calendário do Mengão. Mesmo assim, segue dentro do G4 na competição, ao lado do Palmeiras, Fortaleza e Botafogo.

Na Copa do Brasil e Copa Libertadores, segue sendo o cotado a levantar o troféu nas duas competições. Na primeira citada, eliminou o Palmeiras na última fase disputada; já na Liberta, superou o Bolívar nas oitavas de final, avançando ao top 8 do torneio.