Palpite: Bahia x Cuiabá – Campeonato Brasileiro – 13/7/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Lutando para se manter entre os quatro primeiros colocados, o Bahia recebe o Cuiabá na 17ª rodada, adversário este que figura próximo ao Z4. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (13). As equipes se encontram na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Assista no Premiere.

Palpite Bahia x Cuiabá

Alternando entre vitórias e derrotas nas últimas quatro rodadas, o Bahia segue realizando uma campanha surpreendente no Brasileirão e continua na briga para se manter no G4. Do outro lado, o Cuiabá havia conseguido se recuperar na tabela, mas entrou em um novo jejum de vitórias e não leva a vantagem no marcador há cinco rodadas consecutivas.

Neste momento, as equipes buscam objetivos diferentes na tabela. Enquanto o Bahia pensa em brigar pelo título do Brasileirão, o Cuiabá tenta não ser rebaixado, sendo improvável que o Tricolor Baiano não se imponha nesta rodada diante de sua torcida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bahia”.

Palpite Final: Bahia vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bahia e seu desempenho atual

O Bahia oscila entre vitórias e derrotas nas últimas aparições dentro do Brasileirão. Nas quatro rodadas mais recentes, venceu o Juventude e Athletico-PR, mas perdeu para o São Paulo e Palmeiras.

Na última vez que entrou em campo, surpreendeu o Furacão em pleno Ligga Arena. No confronto, teve menos posse de bola e menos finalizações, mas foi mais efetivo com a pelota no pé e garantiu o triunfo por 3 a 1.

Agora, o Tricolor Baiano figura na quarta posição da Série A com 30 pontos somados, resultado de uma trajetória com nove vitórias, três empates e quatro derrotas ao final da 16ª rodada.

Cuiabá e sua última performance

O Cuiabá viveu recentemente seu melhor momento na Série A do Brasileirão. Entre a 6ª e 9ª rodada, venceu três dos quatro jogos disputados, em confrontos contra o Criciúma, Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo.

Porém, voltou a passar por um momento irregular na competição. Nas últimas cinco vezes que entrou em campo, foi capaz de somar apenas quatro pontos, que foram resultados de quatro empates e uma derrota.

Dessa forma, o Peixe Dourado voltou a se aproximar do Z4. Na 16ª colocação, soma apenas 14 pontos ao final da 16ª rodada, que são provenientes de uma campanha com três vitórias, cinco empates e sete derrotas.