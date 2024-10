Palpite: Áustria x Noruega – Liga das Nações da Europa – 13/10/2024

Foto: AFP







Publicada em 13/10/2024

Após vencer sua primeira partida na Liga das Nações, a Seleção Austríaca voltou a brigar pelo topo da tabela. Sua oponente da 4ª rodada, Noruega, segue na liderança com sete pontos somados. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de domingo (13). As equipes se encontram na Raiffeisen Arena, em Linz, Áustria. Assista no Disney+.

Palpite Áustria x Noruega

Após realizar duas performances pouco convincentes na reta inicial da Liga das Nações, a Áustria atropelou o Cazaquistão na 3ª rodada, voltando a vice-liderança do Grupo 3. Do outro lado, a Noruega segue liderando sua respectiva chave na Liga B, sendo a única seleção invicta dentro do grupo ao final das três primeiras rodadas.

Ainda que a Áustria venha de um triunfo maiúsculo e tenha o mando de campo, o jogo deve ser bastante acirrado e decidido nos detalhes. As duas seleções apresentam grande potencial ofensivo e devem balançar as redes, mas é provável que o confronto termine em um empate com gols. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Áustria e seu desempenho atual

A Áustria segue tendo dificuldade em ter campanhas tão robustas na atual temporada. Recentemente, disputou a Euro 2024 e não conseguiu avançar das oitavas de final, onde acabou eliminada nesta fase da competição ao cruzar o caminho da Turquia.

Na estreia da Liga das Nações, visitou a Eslovênia e ficou apenas no empate por 1 a 1. Na rodada seguinte, mais uma vez atuando como visitante, foi superada pela Noruega, desta vez pelo placar de 2 a 1.

Já na última vez que entrou em campo, finalmente se redimiu com uma grande performance. Tendo o apoio de sua torcida na Raiffeisen Arena, atropelou o Cazaquistão por 4 a 0, com tentos assinalados por Baumgartner, Lienhart, Sabitzer e Seidi.

Noruega e sua última performance

A Noruega pode contar com as grandes performances de Erling Haaland na atual edição da Liga das Nações. Apenas na estreia do torneio a seleção não fez gols, quando empatou com o Cazaquistão por 0 a 0.

Na rodada seguinte, com tentos assinalados por Myhre e Haaland, desbancou a favorita do Grupo 3, Áustria, por 2 a 1, em confronto que pôde contar com o apoio de sua torcida no Ullevaal Stadion.

Na 3ª jornada, mais uma vez tendo o mando de campo no Estádio Ullevaal, foi a vez de enfrentar a Eslovênia. Em jogo completamente dominado pelos noruegueses, a seleção venceu novamente, desta vez pelo placar de 3 a 0.