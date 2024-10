Palpite: Austrália x China – Eliminatórias Asiáticas para Copa de 2026 – 10/10/2024

(Foto: Reprodução)







Publicada em 10/10/2024

Após ter desperdiçado uma incrível chance de pontuar na rodada anterior, a Seleção Chinesa encara a Austrália na 3ª rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo começa às 6h10 (de Brasília) da quinta-feira (10). As equipes se encontram no Estádio Adelaide Oval, em Adelaide, Austrália.

Palpite Austrália x China

Com ruins performances iniciais nesta terceira fase, a Austrália segue buscando seu primeiro triunfo na tabela, tendo apenas um ponto somado dos seis que disputou. Enquanto isso, a China foi atropelada por 7 a 0 contra o Japão na estreia e perdeu diante da Arábia Saudita, mesmo tendo um jogador a mais em campo, por 2 a 1.

Mesmo que as duas seleções ainda não tenham vencido, a China tem feito apresentações terríveis nesta terceira fase. Tendo a Austrália o mando de campo e um elenco mais estruturado defensivamente, deve sair com os três pontos diante dos chineses. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Austrália vence”.

Palpite Final: Austrália vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Austrália e seu desempenho atual

A Austrália chegou como uma das principais candidatas a brigar pela classificação para a Copa do Mundo nesta terceira fase. Isso porque, na fase anterior da competição, realizou uma trajetória invicta.

Na chamada “segunda fase”, esteve em grupo com Palestina, Líbano e Bangladesh, onde teve completo domínio nas seis rodadas disputadas e conquistou 100% dos pontos disputados, tendo 22 gols marcados e nenhum sofrido.

Porém, logo na estreia da terceira fase, foi surpreendida pelo Bahrein no Cbus Super Stadium, por 1 a 0. Na sequência, visitou a Indonésia e apesar de ter tido 62% da posse de bola, empatou sem gols ao final dos 90 minutos.

China e sua última performance

A China teve grande dificuldade para alcançar a terceira fase das Eliminatórias. Na fase anterior, garantiu a vice-liderança do Grupo C com a mesma pontuação da Tailândia, mas teve a vantagem de ter vencido o confronto direto e garantiu a classificação.

Na estreia da 3ª fase, protagonizou um enorme vexame diante do Japão. Em confronto que visitou seu adversário no Saitama Stadium, foi goleada por 7 a 0, terminando com apenas 22% da posse de bola e nenhum chute no alvo.

Na rodada seguinte, encarou a Arábia Saudita e teve todos os fatores a seu favor para sair com os três pontos. Além de ter o mando de campo, abriu o placar e viu um jogador adversário ser expulso; mesmo assim, levou a virada por 2 a 1.