Palpite: Atlético-MG x São Paulo – Copa do Brasil – 12/9/2024

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em jogo de ida truncado e que caminhava para o empate sem gols, o Atlético-MG balançou as redes nos acréscimos e chega com a vantagem no marcador para o segundo duelo. Dessa forma, o São Paulo precisa do triunfo por pelo menos um gol de diferença, para levar a decisão às penalidades máximas. O jogo começa às 21h45 (de Brasília) da quinta-feira (12). As equipes se encontram na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Assista este confronto na TV Globo, SporTV, Prime Video e Premiere.

Palpite Atlético-MG x São Paulo

Em sólido momento no segundo semestre, o Galo encaminhou a classificação às semifinais da Copa do Brasil e está cada vez mais próximo do G6 do Brasileirão, lembrando que o clube mineiro possui dois jogos a menos na Série A. Enquanto isso, o São Paulo segue em grande fase na temporada desde a chegada de Luis Zubeldía, mas acaba de sofrer o primeiro grande tropeço ao perder o jogo de ida no Estádio do Morumbi por 1 a 0.

Com alguns desfalques importantes, o Atlético-MG não deve atuar de maneira tão agressiva no confronto, principalmente por estar em vantagem no marcador. No entanto, o São Paulo segue confiante e é plenamente capaz de reverter o marcador na Arena MRV, tendo probabilidades chamativas para um possível triunfo tricolor. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo vence”.

Palpite Final: São Paulo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Todos os palpites da Copa do Brasil para ler, aposte bem informado!

Atlético-MG e seu desempenho atual

O Atlético-MG voltou a viver um bom momento na atual temporada. Na última vez que entrou em campo, venceu o Grêmio, fora de casa, em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão.

No entanto, na tabela da divisão de elite do futebol brasileiro, o Galo segue realizando uma campanha abaixo das expectativas da diretoria e de seus torcedores, estando apenas na nona posição com 33 pontos somados.

Ao menos, segue vivo na briga por dois títulos de extrema relevância neste segundo semestre. Um deles, a Copa do Brasil, encaminhou a classificação às semifinais após vencer o jogo de ida das quartas de final, por 1 a 0, no Estádio do Morumbis.

São Paulo e sua última performance

O São Paulo decepcionou pelo resultado negativo no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo tendo o mando de campo, 58% da posse de bola sob seu domínio e maior número de finalizações, foi derrotado por 1 a 0.

Mesmo assim, é válido lembrar que o Tricolor Paulista segue na briga pelo título na Copa Libertadores. Na competição, que é o principal alvo do SPFC na atual temporada, venceu recentemente o Nacional de Montevidéu nas oitavas de final, pelo placar de 2 a 0 no agregado dos jogos (ida e volta).

Na divisão de elite do futebol brasileiro, o Soberano aparece na sexta posição ao final da 25ª rodada com 41 pontos somados. Em uma campanha marcada por doze vitórias, cinco empates e oito derrotas, possui apenas três pontos a menos que o último colocado do G4.