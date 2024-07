Palpite: Atlético-MG x São Paulo – Campeonato Brasileiro – 11/7/2024

Foto: Gilson Lobo/AGIF







Publicada em 11/07/2024 - 01:02 • Rio de Janeiro

Após ser goleado pelo Botafogo na rodada anterior, o Atlético-MG tenta encerrar a má fase contra o Tricolor Paulista, que segue em sequência esplêndida na Série A do Brasileirão. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira (11). As equipes se encontram na Arena MRV, em Belo Horizonte. Assista no Premiere.

Palpite Atlético-MG x São Paulo

Com apenas uma vitória nas últimas sete rodadas, o Atlético-MG vive seu pior momento da temporada e continua na metade inferior da tabela. Enquanto isso, o São Paulo segue em grande fase no Brasileirão, vindo de quatro vitórias consecutivas na Série A.

Ainda que o palpite seja arriscado, já que o Tricolor Paulista vive um momento mais sólido que o clube mineiro. Mesmo assim, a qualquer momento o Atlético-MG deve voltar a somar três pontos no Brasileirão, sendo provável que este feito seja alcançado nesta rodada em plena Arena MRV. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atlético-MG”.

Palpite Final: Atlético-MG

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Atlético-MG e seu desempenho atual

O Atlético-MG teve uma inesperada queda de rendimento na atual temporada. Nas últimas sete vezes que entrou em campo, foi capaz de somar apenas cinco pontos, que foram provenientes de quatro derrotas, dois empates e uma vitória.

Nas duas rodadas mais recentes, contra Flamengo e Botafogo, teve um jogador expulso em ambas as oportunidades. Também apresentou diversas brechas defensivas e foi atropelado pelos oponentes, onde acabou derrotado por 4 a 2 contra o Rubro-Negro e por 3 a 0 diante do Fogão.

Dessa forma, o Galo figura na metade inferior da tabela ao final da 15ª rodada. Com 18 pontos somados, realiza uma trajetória marcada por quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas.

São Paulo e sua última performance

O São Paulo segue vivendo um grande momento na temporada. Recentemente, alcançou a quarta vitória consecutiva na Série A do Brasileirão, depois de superar o Red Bull Bragantino no Estádio do Morumbi por 2 a 0.

Cada vez mais próximo da liderança, o Tricolor Paulista ocupa a quarta colocação com 27 pontos conquistados. A pontuação do SPFC é somada através de oito vitórias, três empates e quatro derrotas.

Estatisticamente, o São Paulo apresenta números sólidos nos dois principais setores do campo. Com o segundo melhor saldo de gols entre os 20 participantes, assinalou 24 tentos na atual edição da Série A e sofreu apenas 16.