O Atlético-MG entra em campo com o Santos pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo será neste domingo (27), às 16h (de Brasília). E o palco do duelo será no novo estádio do galo, a Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Assista na TV Globo (Minas), no SporTV e no Premiere.