Palpite: Atlético-MG x Flamengo – Copa América – 3/7/2024

Foto: Gilson Lobo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 01:02 • Rio de Janeiro

Vivendo seu pior momento da temporada, o Atlético-MG terá a difícil missão de encarar o líder da competição, Flamengo, que voltou a vencer na rodada passada. O jogo começa às 22h (de Brasília) da quarta-feira (3). As equipes se encontram na Arena MRV, em Belo Horizonte. Assista no Premiere.

Palpite Atlético-MG x Flamengo

Em uma sequência de resultados considerada ruim, o Atlético-MG não vence na Arena MRV há quatro rodadas consecutivas, tendo empatado a mais recente contra o Atlético-GO. Enquanto isso, o Flamengo vive uma grande fase na temporada atual, sendo o líder isolado do Brasileirão e voltando a vencer na rodada passada diante do Cruzeiro.

Ainda que o Galo tenha realizado performances abaixo das expectativas como mandante, terá uma grande chance de se redimir na temporada. Com um elenco qualificado tecnicamente, é provável que some os três pontos contra o líder da competição. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atlético-MG”.

Palpite Final: Atlético-MG vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer apostar? abra sua conta com código promocional Betano

Atlético-MG e seu desempenho atual

O Atlético-MG tem tido dificuldade em pontuar como mandante na atual temporada. Dentro da Arena MRV, disputou seis rodadas nesta edição do Brasileirão, tendo vencido apenas uma vez, empatado quatro e também perdeu em uma única oportunidade.

No entanto, a terceira melhor campanha como visitante do Atlético-MG faz com que balanceie as coisas na tabela. No total, são 18 pontos somados ao final da 13ª rodada, resultado de quatro vitórias, seis empates e duas derrotas.

Na última vez que entrou em campo, recebeu o Atlético-GO na Arena MRV. chegou a sofrer o primeiro gol no confronto aos 11 minutos, mas ao menos empatou com Paulinho aos 24’, garantindo apenas um ponto ao Galo.

Flamengo e sua última performance

O Flamengo não dá margens para que seus torcedores protestem por resultados ruins nas últimas aparições. Na Série A do Brasileirão, venceu seis das oito rodadas mais recentes.

Por conta da sequência positiva, lidera a competição de forma isolada ao final da 13ª rodada. Com 24 pontos somados, realiza uma trajetória maiúscula, que é marcada por oito vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

Na última vez que entrou em campo, recebeu o Cruzeiro no Estádio do Maracanã. No confronto contra a Raposa, abriu o placar com Pedro, levou o empate com Matheus Pereira e marcou o último gol com Fabrício Bruno, garantindo o triunfo por 2 a 1 ao Rubro-Negro.