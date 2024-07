Palpite: Atlético-GO x Vasco – Copa do Brasil – 31/7/2024

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Provavelmente um futuro rebaixado na divisão de elite do futebol brasileiro, o Atlético-GO busca seu único possível grande título de nível nacional na temporada. Nas oitavas de final, o clube goiano terá pela frente o Vasco, que segue com performances cada vez mais sólidas neste segundo semestre. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (31). As equipes se encontram no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Palpite Atlético-GO x Vasco

Em uma crise de resultados que parece não ter fim, o Atlético-GO chega para as oitavas de final com uma sequência de 12 partidas sem vitória, sendo todas elas disputadas no Brasileirão. Enquanto isso, o Vasco teve uma enorme crescente de campanha no segundo semestre, resultado de quatro vitórias consecutivas na primeira quinzena de julho.

Ainda que o Atlético-GO tenha atuações mais sólidas na Arena do Dragão, sua fase é terrível na temporada atual. Sem vencer há doze jogos, dificilmente fará frente ao Gigante da Colina, que mostra uma grande organização em seu sistema tático. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Vasco”.

Palpite Final: Vasco vence

Atlético-GO e seu desempenho atual

O Atlético-GO não vence há doze rodadas consecutivas na Série A do Brasileirão. Este é o atual cenário que a equipe enfrenta em sua chegada para as oitavas de final da Copa do Brasil, sendo por este motivo um dos clubes com menos chances de título (na teoria).

Dessa forma, é também o último colocado na divisão de elite do futebol brasileiro. Com apenas doze pontos somados em 20 rodadas disputadas, faz uma campanha marcada por duas vitórias, seis empates e doze derrotas.

Na última vez que entrou em campo, teve a difícil missão de encarar o líder, Flamengo, em pleno Maracanã. No confronto, chegou a ter 50% da posse de bola, mas não foi efetivo e acabou derrotado por 2 a 0.

Vasco e sua última performance

O Vasco conseguiu embalar uma sequência incrível de resultados positivos na atual temporada. Venceu todas as partidas disputadas entre a 14ª e 17ª rodada da Série A do Brasileirão, conseguindo escalar a tabela da divisão de elite.

No entanto, teve uma pequena queda de rendimento em suas aparições mais recentes. Após ter sido derrotado contra o Atlético-MG na última rodada do primeiro turno, foi derrotado pelo Grêmio na primeira rodada do segundo turno.

Na Copa do Brasil, o Gigante da Colina chegou aos trancos e barrancos nas oitavas de final. Isso porque, tanto na segunda, quanto na terceira rodada da competição, venceu o Água Santa e o Fortaleza após disputa de pênaltis.