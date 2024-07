Palpite: Atlético-GO x Athletico-PR – Campeonato Brasileiro – 7/7/2024

Foto: Anderson Romao/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 01:04 • Rio de Janeiro

Neste confronto válido pela 15ª rodada do Brasileirão, temos duas equipes em crise na competição. Apesar de estar na 6ª posição, o Athletico-PR acaba de perder a invencibilidade como mandante e busca retomar a confiança contra o Atlético-GO. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de domingo (7). As equipes se encontram no Estádio do Dragão, em Goiânia. Assista no Premiere.

Palpite Atlético-GO x Athletico-PR

Com apenas uma vitória nas oito partidas mais recentes, o Atlético-GO segue dentro da zona de rebaixamento, sendo o primeiro colocado do Z4 neste momento da competição. Do outro lado, o Athletico-PR teve sua invencibilidade como mandante encerrada na jornada anterior, além de ter apenas uma vitória nas últimas seis rodadas disputadas.

As duas equipes estão em crise na competição. Apesar de ter um elenco mais qualificado tecnicamente, o Athletico-PR não vive um bom momento e atuará como visitante, sendo arriscado apostar no triunfo de qualquer uma das equipes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Atlético-GO e seu desempenho atual

O Atlético-GO segue vivendo um momento ruim na temporada. Não vence há cinco rodadas consecutivas, além de ter apenas uma vitória nas oito últimas em que disputou na Série A do Brasileirão.

O resultado não poderia ser diferente, seguindo dentro da zona de rebaixamento. Com 11 pontos somados ao final da 14ª rodada, é protagonista de uma campanha marcada por duas vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Na última vez que entrou em campo, mostrou brechas defensivas e não escolheu a melhor opção ao adotar um estilo de jogo agressivo contra o Bragantino, onde acabou derrotado por 3 a 1.

Athletico-PR e sua última performance

O Athletico-PR teve uma abrupta e repentina queda de rendimento na atual temporada. Depois de pífias apresentações nas últimas duas rodadas da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o elenco perdeu a confiança e segue com dificuldade em vencer.

Nas últimas seis vezes que entrou em campo pelo Brasileirão, conquistou apenas uma vitória, empatou três e perdeu duas. Na mais recente, perdeu também a invencibilidade na Ligga Arena atuando na Série A, onde acabou derrotado pelo São Paulo por 2 a 1.

Mesmo assim, o bom início de campanha na atual edição do Campeonato Brasileiro garante uma excelente colocação ao Furacão na tabela. Na 6ª posição, soma 22 pontos ao final da 14ª rodada, resultado de seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.