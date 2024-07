Palpite: Atlético de Madrid x Numancia – Amistoso Internacional – 27/7/2024

(Photo by Thomas COEX / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após cumprir seus principais objetivos e metas da temporada passada, o Atlético de Madrid busca performances ainda mais robustas para 2024/2025. Em seu primeiro amistoso preparatório, encara o Numancia, que faz parte da quarta divisão do futebol espanhol. O jogo começa às 13h (de Brasília) de sábado (27). As equipes se encontram no Estádio Municipal de El Burgo de Osma, em Sória, Espanha.

Palpite Atlético de Madrid x Numancia

Com atuações sólidas e consistentes durante toda a temporada passada, o Atlético de Madrid terminou entre os quatro primeiros colocados da La Liga e figurou no top 8 da Liga dos Campeões. Do outro lado, o Numancia quase conseguiu chegar até a terceira divisão do futebol espanhol, mas foi eliminado na última partida antes de realizar este feito.

Mesmo que o Atlético de Madrid não venha com sua equipe inteiramente titular, é inegável sua maior qualidade técnica em relação ao Numancia. Seu oponente figura na quarta divisão do futebol espanhol, sendo difícil imaginar uma possível zebra neste amistoso. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atlético de Madrid”.

Palpite Final: Atlético de Madrid vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Veja como resgatar o bônus de boas-vindas com o código promocional Betano

Atlético de Madrid e seu desempenho atual

O Atlético de Madrid busca atuações semelhantes a da temporada passada em 2024/2025. Na principal competição da Espanha, terminou na quarta posição da La Liga.

Dessa forma, garantiu vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Além disso, também conseguiu uma belíssima campanha na edição anterior da UEFA Champions League.

Nela, o elenco comandado por Diego Simeone chegou até as quartas de final da principal competição de clubes do mundo, mas acabou eliminado nesta fase ao cruzar o caminho do Borussia Dortmund.

Numancia e sua última performance

O Numancia faz parte da quarta divisão do futebol espanhol. Chamada de RFEF, o clube figurou no Grupo 5 na fase inicial da edição passada, onde conseguiu atingir a fase mata-mata.

Nos playoffs de acesso, superou seu primeiro adversário com certa facilidade, em confrontos de ida e volta que confirmou o favoritismo contra o Utebo FC por 4 a 2.

Na fase seguinte, decidiu vaga direta na terceira divisão do futebol espanhol contra o Yeclano. No confronto, as equipes empataram em 3 a 3 no tempo regulamentar, mas seu oponente levou a melhor na disputa de pênaltis.