Palpite: Atlético de Madrid x Girona – Campeonato Espanhol – 25/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em jogo recheado de gols na primeira rodada, o Atlético de Madrid ficou no empate por 2 a 2 contra o Villarreal. Agora, encara o Girona, que também ficou apenas na igualdade em sua estreia. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (25). As equipes se encontram no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri, Espanha. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Atlético de Madrid x Girona

Forte candidato a figurar no G4 ao final das 38 rodadas do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid busca sua primeira vitória nesta edição do torneio. Do outro lado, o Girona dificilmente conseguirá repetir a grande campanha realizada na temporada passada do Campeonato Espanhol, tendo em vista suas performances medianas desde a pré-temporada.

Contando com o auxílio de sua enorme torcida no Cívitas Metropolitano, o Atlético de Madrid costuma ter performances mais robustas dentro das quatro linhas. Diante de um Girona que segue realizando atuações medianas, é o grande favorito aos três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atlético de Madrid”.

Palpite Final: Atlético de Madrid vence

Atlético de Madrid e seu desempenho atual

O Atlético de Madrid teve performances sólidas e consistentes nos amistosos de preparação de pré-temporada. Dos quatro jogos disputados, empatou com o Numancia e venceu os três, sendo eles contra o Getafe, Kitchee e Juventus, respectivamente.

Na temporada passada, é válido ressaltar que o Atlético de Madrid garantiu vaga entre os quatro primeiros colocados da tabela da La Liga, mas com mais dificuldade do que o imaginado. Nesta edição busca o mesmo objetivo, que é finalizar no G4.

Na rodada inaugural do Campeonato Espanhol 2024/2025, encarou o Villarreal, fora de casa, em jogo eletrizante e recheado de gols. Após estar em desvantagem no marcador em duas oportunidades diferentes, igualou o marcador em 2 a 2 ao final dos 90 minutos.

Girona e sua última performance

O Girona deu ao seu torcedor, uma enorme expectativa por conta de suas performances na temporada passada. Vale lembrar que, a equipe chegou a brigar pela liderança da edição passada da La Liga por várias rodadas consecutivas, mas terminou sua maiúscula campanha na terceira posição.

No entanto, não teve performances tão robustas nos amistosos de preparação para a temporada 2024/2025. Dos sete jogos disputados, venceu apenas um, tendo perdido em três oportunidades e empatado nos outros três confrontos.

Na rodada inaugural do Campeonato Espanhol, visitou o Real Betis no Estádio Benito Villamarín. No embate, sofreu o primeiro gol aos 6’ e buscou a igualdade com Misehouy aos 72’, decretando o empate em 1 a 1 ao final dos 90 minutos.