Palpite: Atlético de Madrid x Espanyol – Campeonato Espanhol – 28/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Ainda sem perder no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Espanyol na terceira rodada, adversário este que ainda não pontuou no início desta edição. O jogo começa às 16h30 (de Brasília) da quarta-feira (28). As equipes se encontram no Estádio Civitas Metropolitano, em Madri, Espanha.

Palpite Atlético de Madrid x Espanyol

Depois de empatar na estreia, o Atlético de Madrid se redimiu na segunda rodada e goleou o Girona, chegando ainda mais confiante para este embate. Enquanto isso, o Espanyol foi derrotado nas duas únicas rodadas que disputou em La Liga, sendo um dos únicos dois clubes que ainda não pontuou na competição.

Além das performances bem mais robustas do Atlético de Madrid em relação ao Espanyol nas duas primeiras rodadas, a equipe também terá o apoio de sua torcida no Civítas Metropolitano, onde costuma ter atuações ainda mais sólidas. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atlético de Madrid”.

Palpite Final: Atlético de Madrid vence

Atlético de Madrid e seu desempenho atual

O Atlético de Madrid segue surpreendendo desde a pré-temporada 2024/2025. Nos amistosos preparatórios, venceu três dos quatro jogos disputados, além de ter empatado no outro confronto, terminando a preparação de forma invicta.

Na rodada inaugural do Campeonato Espanhol, encarou o Villarreal no Estádio de La Ceramica. No confronto, chegou a estar em desvantagem em dois momentos distintos, mas conseguiu buscar a igualdade em 2 a 2 ao final dos 90 minutos.

Na rodada seguinte, surpreendeu pela incrível performance diante do Girona. Em confronto que teve o mando de campo a seu favor, o Atlético de Madrid goleou o clube visitante por 3 a 0 com apenas 42% da posse de bola, com tentos assinalados por Griezmann, Llorente e Koke.

Espanyol e sua última performance

O Espanyol recém chegou da La Liga 2, já que fazia parte da segunda divisão do futebol espanhol na temporada passada. Conseguiu o acesso à primeira divisão depois de superar o Real Oviedo em jogo decisivo nos playoffs da competição.

Nos amistosos de pré-temporada, não teve atuações tão robustas quanto o esperado. Dos cinco confrontos que disputou, empatou três deles, venceu o Huesca por 1 a 0 e foi derrotado no último embate contra o Heidenheim, por 2 a 1.

Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, não conseguiu pontuar. Em confrontos que visitou o Real Valladolid e atuou como mandante contra o Real Sociedad, perdeu ambos pelo placar de 1 a 0.