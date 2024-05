Palpite: Athletico-PR x Sportivo Ameliano – Copa Sul-Americana – 30/5/2024

Gabriel Rosa Machado/AGIF







30/05/2024

No topo da tabela, o Athletico-PR garante a classificação para as oitavas de final em primeiro lugar no Grupo E caso some um ponto contra o Sportivo Ameliano. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quinta-feira (30). As equipes se encontram na Ligga Arena, em Curitiba. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Athletico-PR x Sportivo Ameliano

Apesar de ter tido uma sequência de três vitórias consecutivas encerrada na rodada passada da Sula, o Athletico-PR segue apresentando performances sólidas na temporada. Enquanto isso, o Sportivo Ameliano precisa de apenas mais um ponto para se garantir matematicamente nas oitavas de final da competição.

Após ter sido superado na última rodada da Sula, o Athletico-PR precisa provar o valor de seu elenco contra o Sportivo Ameliano nesta rodada, tendo além de uma equipe mais qualificada tecnicamente, o mando de campo na Ligga Arena. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Athletico-PR”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Athletico-PR

​- 1.20 na bet365

- 1.22 na Betano

- 1.21 na Betfair

Athletico-PR e seu desempenho atual

O Athletico-PR segue consistente e sólido nas competições que disputa na temporada. Recentemente, garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, mesmo perdendo sua última rodada disputada.

Porém, para se garantir matematicamente classificado para a fase mata-mata em primeiro lugar do Grupo E, precisa do empate ou vitória contra o Sportivo Ameliano.

Na Série A do Brasileirão, o Furacão surpreende ainda mais por estar liderando a competição, tendo 13 pontos somados ao final da sexta rodada (quatro vitórias, um empate e uma derrota).

Sportivo Ameliano e sua última performance

O Sportivo Ameliano faz uma temporada considerada regular nas competições que segue disputando neste primeiro semestre de 2024.

Na Copa Sul-Americana, é o vice-líder do Grupo E com dez pontos conquistados, estando em situação bastante confortável e garantindo presença nas oitavas de final caso empate com o Furacão.

Porém, caso perca contra o Athletico-PR, terá que torcer para que o Danúbio não vença o Deportivo Rayo Zuliano na rodada final da competição.