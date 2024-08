Palpite: Athletico-PR x Juventude – Campeonato Brasileiro – 18/8/2024

(Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Na oitava posição da tabela, o Athletico-PR caiu de rendimento na Série A do Brasileirão e se distanciou do G4. Enquanto isso, o Juventude também segue com dificuldade em pontuar nas aparições mais recentes, mas segue distante do Z4. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (18). As equipes se encontram na Ligga Arena, em Curitiba, Paraná. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Athletico-PR x Juventude

Em bom momento na temporada, o Athletico-PR precisa voltar a pontuar com frequência na Série A, dando foco total nas últimas semanas às copas que participa de forma paralela ao Brasileirão. Do outro lado, o Juventude venceu recentemente o líder da tabela, Botafogo, mas foi derrotado pelo Internacional na aparição mais recente.

O Juventude deve focar em se defender e explorar os contra-ataques, tática que costuma realizar quando atua como visitante no Brasileirão. No entanto, confiante pelos resultados recentes, o Furacão deve confirmar o triunfo diante de sua torcida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Athletico-PR”.

Palpite Final: Athletico-PR vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Athletico-PR e seu desempenho atual

O Athletico-PR despencou na tabela. Após ter empatado em 2 a 2 na última vez que entrou em campo contra o Internacional, o clube paranaense segue caindo cada vez mais de rendimento na Série A do Brasileirão, deixando as proximidades do G4.

Agora, o Furacão aparece na oitava posição do Campeonato Brasileiro, dono de uma campanha marcada por oito vitórias, cinco empates e sete derrotas.

No entanto, tem tido sólidas apresentações nas copas que disputa de forma paralela com a divisão de elite do futebol brasileiro. Após garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, a equipe também chegou às quartas de final da Copa do Brasil.

Juventude e sua última performance

O Juventude segue com um desempenho surpreendente na atual temporada. Recentemente, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Fluminense na fase anterior, por 5 a 4 no agregado dos jogos (ida e volta).

Porém, assim como seu adversário da rodada atual, o clube gaúcho também caiu de rendimento na Série A do Brasileirão. Na última vez que entrou em campo, perdeu para o Internacional, no Beira-Rio, pelo placar de 2 a 1.

A derrota de virada para o Colorado deixou o Juventude fora das doze primeiras posições, mas ainda distante do Z4. Na 13ª posição, soma 25 pontos ao final da 21ª rodada, resultado de uma campanha com seis vitórias, sete empates e oito derrotas.