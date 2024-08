Palpite: Athletico-PR x Grêmio – Campeonato Brasileiro – 4/8/2024

Gabriel Rosa Machado/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Próximo ao G6, o Atheltico-PR terá a difícil missão de encarar o Grêmio, que vive sua melhor sequência de resultados na competição. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (4). As equipes se encontram na Ligga Arena, em Curitiba. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Athletico-PR x Grêmio

Vindo de três vitórias consecutivas em competições diferentes, o Athletico-PR voltou a ter performances convincentes na temporada. Do outro lado, o Grêmio finalmente conseguiu embalar uma sequência positiva desde o desastre das chuvas no Rio Grande do Sul, mostrando uma grande recuperação no ano.

Ainda que o Grêmio tenha voltado a realizar performances sólidas, enfrentará o Furacão embalado na temporada. Estando menos pressionado e tendo o mando de campo a seu favor, o Furacão é o favorito aos três pontos diante do Tricolor Gaúcho. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Athletico-PR vence”.

Palpite Final: Athletico-PR vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Athletico-PR e seu desempenho atual

O Athletico-PR vinha de um momento conturbado na atual temporada. Chegou a perder as duas últimas rodadas da fase de grupos da Sul-Americana, dentro da Ligga Arena, e perdeu um pouco de confiança atuando como mandante.

No entanto, se recuperou por completo nas últimas aparições. Após ter garantido vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, venceu a partida mais recente disputada no Campeonato Brasileiro, superando o Cuiabá por 2 a 1.

Embalado com a sequência positiva, recebeu o Bragantino no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No confronto, teve apenas 33% da posse de bola mas foi mais eficiente, vencendo por 2 a 0 o primeiro confronto e levando ampla vantagem para a decisão na Arena Red Bull.

Grêmio e sua última performance

O Grêmio finalmente conseguiu se recuperar na temporada. Chegou a estar afundado na zona de rebaixamento e sendo um dos cotados a serem rebaixados para a Série B do Brasileirão, devido a alta diferença em relação às equipes fora do Z4.

No entanto, garantiu performances surpreendentes nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Nas três partidas mais recentes, somou sete dos nove pontos possíveis, resultado de vitórias contra o Vitória e Vasco e um empate contra o Timão.

Dessa forma, ainda que continue próximo a zona de rebaixamento, aparece na 16ª posição com 18 pontos conquistados, provenientes de uma trajetória com dez derrotas, três empates e cinco vitórias.