Palpite: Athletico-PR x Bragantino – Copa do Brasil – 31/7/2024

Gabriel Rosa Machado/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Ambas as equipes realizam campanhas semelhantes na atual edição da divisão de elite do futebol brasileiro e terão seus caminhos cruzados nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (31). As equipes se encontram na Ligga Arena, em Curitiba, Paraná.

Palpite Athletico-PR x Bragantino

Após duas vitórias consecutivas na atual temporada, o Athletico-PR voltou a demonstrar confiança dentro de campo, superando o Cuiabá em sua aparição mais recente. Enquanto isso, o Bragantino passa por uma fase conturbada na Série A do Brasileirão, mas faz campanhas consistentes em todas as competições que segue disputando nesta temporada.

Em um jogo que promete bastante equilíbrio técnico, devemos considerar os mínimos detalhes que fazem a diferença. Neste embate, é provável que o mando de campo seja o fator decisivo para que o Furacão saia com a vantagem no marcador, já que faz performances mais robustas diante de sua torcida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Athletico-PR”.

Palpite Final: Athletico-PR vence

Athletico-PR e seu desempenho atual

O Athletico-PR voltou a ter uma sequência de resultados positivos na atual temporada. Depois de superar o Cerro Porteño na segunda fase da Copa Sul-Americana, foi vez de derrotar o Cuiabá na Série A do Brasileirão.

Dessa forma, o Furacão voltou a subir na tabela do Campeonato Brasileiro, chegando até a oitava colocação com 28 pontos conquistados. Em uma trajetória marcada por oito vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Na última fase da Copa do Brasil, chegou a ser derrotado no jogo de ida contra o Ypiranga por 2 a 1. Porém, fez jus ao mando de campo no jogo de volta, e com o apoio de sua torcida, venceu por 3 a 0.

Bragantino e sua última performance

O Bragantino não pode se deixar abalar por uma derrota frustrante na última vez que entrou em campo. Na ocasião, teve o mando de campo contra o penúltimo colocado do Brasileirão, Fluminense, e foi derrotado na 20ª rodada da competição.

Mesmo assim, se mantém na metade superior da tabela da divisão de elite do futebol brasileiro, tendo 25 pontos somados em 18 rodadas disputadas (sete vitórias, quatro empates e sete derrotas).

Na terceira rodada da Copa do Brasil, o Massa Bruta não desperdiçou a oportunidade de enfrentar o modesto clube do Sousa-PB, participante da quarta divisão do futebol brasileiro. Em confrontos de ida e volta, venceu facilmente por 4 a 1 no agregado.