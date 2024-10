Palpite: Aston Villa x Bayern de Munique – Liga dos Campeões – 02/10/2024

Foto: Alexandra BEIER / AFP







Publicada em 02/10/2024 - 02:00

Líder isolado da tabela pela enorme quantidade de gols feitos na estreia, o Bayern de Munique terá um adversário bem mais qualificado pela frente desta vez. O oponente em questão será o Aston Villa, que também somou três pontos na rodada inaugural. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (2). As equipes se encontram no Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Assista este confronto na Max.

Palpite Aston Villa x Bayern de Munique

Após vitória confortável na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Aston Villa provou o porque deve brigar por vaga na próxima fase da competição. Enquanto isso, o Bayern de Munique segue liderando a atual edição do Campeonato Alemão, além de vir embalado para a segunda rodada após golear o Dínamo de Zagreb, por 9 a 2, na estreia da Champions.

O jogo deve ser truncado e decidido nos mínimos detalhes. As duas equipes se defendem bem e sabem explorar possíveis contra-ataques. No Villa Park, é provável também que os Bávaros não adotem um estilo de jogo tão agressivo, sendo possível que ambas as equipes possam se contentar com a igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Aston Villa e seu desempenho atual

O Aston Villa caminha para realizar mais uma sólida temporada em 2024/2025. Vale lembrar, que a equipe conseguiu vaga na atual edição da Liga dos Campeões por ter terminado na 4ª posição da última Premier League.

Na estreia da Champions, visitou o Young Boys na Suíça. Mostrando toda sua superioridade técnica em relação ao clube mandante, terminou o duelo com maior posse de bola, mais finalizações ao alvo e também com um triunfo maiúsculo no marcador (3 a 0).

Em território inglês, o Aston Villa também faz performances e atuações convincentes na reta inicial das competições que faz parte. Além de brigar pelas primeiras posições no Campeonato Inglês, também avançou recentemente às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, após eliminar o Wycombe na fase anterior.

Bayern de Munique e sua última performance

O Bayern de Munique dispensa apresentações quanto a sua performance na estreia da Liga dos Campeões. Encarando o Dínamo Zagreb, venceu o clube croata por sete gols de diferença na Allianz Arena, assumindo a ponta da tabela ao final da primeira rodada.

Em território alemão, os Bávaros provam o porque seguem sendo considerados o principal clube do país. Na liderança isolada ao final da quinta rodada, faz uma trajetória invicta, que é marcada por quatro vitórias e um empate.

Na última vez que entrou em campo, protagonizou o clássico contra o atual campeão, Bayer Leverkusen, em confronto válido pela 5ª jornada da Bundesliga. Apesar de ter tido domínio completo da partida (69% da posse de bola e 18 tentativas de gol), teve que se contentar com o empate em 1 a 1 no marcador.