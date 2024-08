Palpite: Aston Villa x Arsenal – Campeonato Inglês – 24/8/2024

. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após vencerem suas respectivas partidas de abertura, Aston Villa e Arsenal se enfrentam em busca dos 100% de aproveitamento ao final da segunda rodada. O jogo começa às 13h30 (de Brasília) de sábado (24). As equipes se encontram no Villa Park em Birmingham, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Aston Villa x Arsenal

Seguindo em grande fase em território inglês, o Aston Villa iniciou sua trajetória na Premier League 2024/2025 com o pé direito, superando o West Ham, fora de casa, pelo placar de 2 a 1. Do outro lado, o Arsenal confirmou o favoritismo na rodada inaugural do Campeonato Inglês, superando o Wolverhampton por 2 a 0 e provando o porque é mais uma vez um dos poucos candidatos a desbancar o Manchester City na atual temporada.

Com o elenco de maior qualidade técnica atuando como visitante, o Aston Villa deve se contentar com a igualdade ao final dos 90 minutos. Os Gunners devem ter a maior parte da posse de bola no embate, mas dificilmente conseguirão sair com os três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Aston Villa e seu desempenho atual

O Aston Villa terá como seu principal objetivo na atual temporada, repetir o feito na edição passada da Premier League. Isso porque, terminou na quarta posição ao final das 38 rodadas disputadas, garantindo vaga na próxima Liga dos Campeões.

A equipe também foi uma das que mais disputou amistosos preparatórios na pré-temporada. Nos sete jogos disputados, não empatou nenhum, venceu três e foi derrotado nas outras quatro oportunidades.

Apesar das performances medianas nos jogos de preparação, estreou com o pé direito no Campeonato Inglês. Mesmo atuando como visitante no Estádio Olímpico de Londres, desbancou o West Ham pelo placar de 2 a 1, com tentos assinalados a seu favor por Onana e Jhon Duran.

Arsenal e sua última performance

O Arsenal foi vice-campeão da Premier League nas últimas duas edições do torneio. Buscará nesta temporada, o título da divisão de elite do futebol inglês, feito que não acontece desde a temporada 2003/2004, quando terminou o torneio com noventa pontos conquistados.

Nos quatro amistosos de preparação para a temporada 2024/2025, teve performances sólidas e consistentes, tendo enfrentado apenas grandes clubes do território europeu, onde venceu dois deles, empatou um e também foi derrotado em apenas uma oportunidade.

Na rodada inaugural do Campeonato Inglês, fez jus ao mando de campo no Emirates Stadium. Contra o Wolverhampton, dominou taticamente o clube visitante desde a primeira etapa, onde venceu por 2 a 0, com tentos assinalados por Kai Havertz e Bukayo Saka.