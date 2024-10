Palpite: Armênia x Macedônia do Norte – Liga das Nações da Europa – 13/10/2024

Foto: Reprodução







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Ainda invicta na competição, a Macedônia do Norte busca se manter no topo do Grupo 4 contra a Armênia, que segue com dificuldade em vencer na atual edição da Liga das Nações. O jogo começa às 13h (de Brasília) de domingo (13). As equipes se encontram no Vazgen Sargsyan Republican Stadium, em Erevan, Armênia. Assista no Disney+.

Palpite Armênia x Macedônia do Norte

Após ter goleado a Letônia na estreia, a Armênia não conseguiu mais vencer na Liga das Nações, tendo apenas quatro pontos somados dos nove que disputou até então. Do outro lado, a Macedônia do Norte surpreende positivamente pelas sólidas atuações na Liga C, seguindo invicta e sendo a principal candidata a disputar a Liga B na próxima temporada.

Mesmo que a Armênia venha de duas performances consideradas medianas, surpreendeu na estreia ao atuar como mandante. Diante de sua torcida, consegue ser bem mais produtiva ofensivamente e deve sair com os três pontos de Erevan. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Armênia”.

Palpite Final: Armênia vence

Armênia e seu desempenho atual

A Armênia estreou na atual edição da Liga das Nações da melhor forma possível. Tendo o apoio de sua torcida no Vazgen Sargsyan Republican Stadium, goleou a Letônia por 4 a 1.

Porém, não foi páreo ao encarar a própria Macedônia do Norte na 2ª rodada. Em confronto que atuou como visitante, a seleção mandante teve um jogador expulso aos 45 minutos, mas mesmo assim venceu por 2 a 0.

Na rodada seguinte, decepcionou mais uma vez ao empatar com a frágil seleção de Ilhas Faroé. Em confronto que chegou a estar em desvantagem no marcador em dois momentos distintos, buscou o empate em 2 a 2 ao final dos 90 minutos.

Macedônia do Norte e sua última performance

A Macedônia do Norte não vinha com performances convincentes antes da Liga das Nações. Em 2024, só havia entrado em campo quatro vezes em partidas amistosas, em sequência de um empate e três derrotas contra as seleções da Moldávia, Montenegro, Croácia e República Tcheca, respectivamente.

Na estreia da Liga C, também não teve uma boa apresentação diante de Ilhas Faroé, ficando no empate por 1 a 1. Porém, teve surpreendentes atuações nas duas últimas rodadas disputadas.

Encarando a Armênia, chegou a ter um jogador expulso ainda na primeira etapa, onde mesmo assim conseguiu o triunfo por 2 a 0. Na rodada seguinte, atuando como visitante, goleou a Letônia por 3 a 0, com tentos assinalados por Atanasov, Qamili e Elmas.