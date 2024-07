Palpite: Argentina x Equador – Copa América – 4/7/2024

(Foto: Charly Triballeau/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 01:02 • Rio de Janeiro

Após ocupar a vice-liderança do Grupo B, a Seleção Equatoriana terá a difícil missão de encarar a atual campeão da Copa América, Argentina, nas quartas de final desta edição. O jogo começa às 22h (de Brasília) da quinta-feira (4). As equipes se encontram no NRG Stadium, no Texas, Estados Unidos. Assista na Globoplay e SporTV.

Palpite Argentina x Equador

Como era de se esperar, a Argentina garantiu todos os pontos disputados na primeira fase da Copa América, seguindo como principal candidata ao título da atual edição do torneio. Enquanto isso, o Equador teve extrema dificuldade de avançar às quartas de final, mas confirmou o feito na última rodada ao empatar sem gols contra o México.

As impecáveis performances da Seleção Argentina na fase de grupos não oferece margem para crer em um resultado diferente. Além de ter tido 100% de aproveitamento, também apresentou uma grande organização defensiva e alta eficiência no setor ofensivo, sendo a grande favorita contra o Equador. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Argentina”.

Palpite Final: Argentina vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Argentina e seu desempenho atual

A Argentina ostenta uma sequência de oito vitórias consecutivas. A última derrota da seleção foi no dia 16 de novembro de 2023, onde acabou derrotada contra o Uruguai em uma rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Na fase de grupos da atual edição da Copa América, somou todos os pontos possíveis na competição. Nas duas primeiras rodadas, venceu as seleções do Canadá e Chile com o time titular.

Na terceira rodada, entrou em campo já classificada para a próxima fase contra a Seleção Peruana. Por este motivo, não escalou o elenco titular e deixou seus principais jogadores descansando para os playoffs. Mesmo assim, venceu facilmente por 2 a 0, com os dois tentos sendo assinalados por Lautaro Martinez.

Equador e sua última performance

O Equador surpreendeu ao chegar na fase mata-mata da Copa América. Isso porque, em um grupo com Venezuela, Jamaica e México, não era favorito a sequer alcançar as quartas de final, tendo em vista a maior qualidade técnica dos elencos da Venezuela e México.

Na primeira rodada, chegou a abrir o placar contra a Venezuela, mas após ter tido um jogador expulso ainda na primeira etapa, sofreu enorme pressão e levou a virada por 2 a 1.

Na rodada seguinte, não desperdiçou a oportunidade de vencer facilmente a Seleção Jamaicana, por 3 a 1 ao final dos 90 minutos. Na última rodada, precisava apenas do empate contra o México para avançar às quartas e cumpriu seu principal objetivo, ficando na igualdade sem gols contra os mexicanos.