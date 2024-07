Palpite: Argentina x Colômbia – Copa América – 14/7/2024

(Foto: Juan Mabromata/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Invictas até a decisão, Argentina e Colômbia fazem a grande final da Copa América 2024, sendo a atual campeã do torneio a favorita nesta decisão. O jogo começa às 21h (de Brasília) de domingo (14). As equipes se encontram no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Estados Unidos. Assista na Globo, SporTV.

Palpite Argentina x Colômbia

Sem perder uma partida sequer em 2024, a Argentina segue provando o porque é considerada a número 1 do ranking da FIFA atualmente, chegando como favorita ao título (segundo as casas de apostas) nesta decisão. Do outro lado, a Colômbia continua com atuações surpreendentes e ostenta uma invencibilidade de 28 partidas consecutivas.

A Colômbia não perde há 28 jogos. Na partida mais importante que irá disputar nos últimos anos, dificilmente irá ceder brechas contra os argentinos. Já os hermanos, também não realizam atuações de “encher os olhos”, sendo provável uma disputa pelo troféu resolvida nos pênaltis. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Argentina e seu desempenho atual

A Argentina teve o melhor caminho possível até sua trajetória para a decisão. Não teve que enfrentar nenhuma das três principais seleções concorrentes, ficando do outro lado da chave da Colômbia, Brasil e Uruguai.

Em sua trajetória vencedora, não desperdiçou a oportunidade de cair em um grupo com Canadá, Chile e Peru e somou 100% dos pontos disputados. Nas quartas de final, eliminou o Equador após disputa de pênaltis.

Na semifinal, não teve nenhuma dificuldade para confirmar o favoritismo contra a Seleção Canadense. Em jogo controlado, venceu no tempo regulamentar por 2 a 0, com tentos assinalados por Julián Álvarez e Lionel Messi.

Colômbia e sua última performance

A Colômbia vive a maior sequência invicta de sua história. São impressionantes 28 jogos consecutivos sem saber o que é sair de campo em desvantagem no marcador.

A campanha da Seleção Colombiana é avassaladora na Copa América. Na fase inicial, não teve o menor problema para garantir vaga no mata-mata, depois de somar duas vitórias e um empate nas três rodadas disputadas.

Nas quartas de final, seguiu em ritmo avassalador e desbancou o Panamá por 5 a 0. Apenas na semifinal, contra o Uruguai, encontrou um adversário a altura e com extrema dificuldade, conseguiu a vitória por 1 a 0 no tempo regulamentar.