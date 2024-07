Palpite: Argentina x Canadá – Copa América – 9/7/2024

Photo by Logan Riely / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP







Publicada em 09/07/2024 - 01:04

Seguindo como favorita ao título desta edição, a Argentina superou o Equador na fase anterior e encara o Canadá, que acabou de despachar a Venezuela nas quartas de final. O jogo começa às 16h (de Brasília) da terça-feira (9). As equipes se encontram no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. Assista na Globoplay e SporTV.

Palpite Argentina x Canadá

Após depender de Dibu Martinez para garantir a classificação na fase anterior, a Argentina pode chegar mais uma vez para a decisão da Copa América caso confirme o favoritismo nesta partida. Enquanto isso, o Canadá não decepciona seus torcedores e pode chegar pela primeira vez na decisão do torneio.

Em busca por vaga na decisão, a Argentina deve ser ainda mais dominante do que na estreia desta competição. Naquela ocasião, venceu o próprio Canadá por 2 a 0, partida em que o elenco comandado pelo técnico Lionel Scaloni teve as principais ações durante os 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Argentina”.

Palpite Final: Argentina

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Argentina e seu desempenho atual

A Argentina tem tido performances um pouco abaixo das expectativas na atual edição da Copa América, tendo em vista que é a atual campeã do mundo e também deste torneio.

No entanto, garantiu a classificação para as quartas de final com 100% de aproveitamento, resultado de vitórias contra o Canadá, Chile e Peru, respectivamente.

Nas quartas de final, teve mais dificuldade do que o imaginado para avançar diante da Seleção Equatoriana. Chegou a abrir o marcador com Martinez, mas cedeu o empate nos minutos finais com gol de Rodriguez. Nas penalidades máximas, Dibu Martinez brilhou e deu a classificação aos argentinos.

Canadá e sua última performance

O Canadá é, sem sombra de dúvidas, o elenco que mais surpreendeu nesta Copa América. Fazendo pela primeira vez na história sua aparição na competição, já briga por vaga na decisão contra a Argentina.

Em sua trajetória pela atual edição, teve dificuldade para alcançar a fase mata-mata, mas conseguiu, após somar quatro pontos, resultado de uma derrota contra a Argentina, um triunfo contra o Peru e um empate contra o Chile.

Nas quartas de final, encarou a Seleção Venezuelana. Em confronto que terminou empatado com gols de Shaffelburg a favor do Canadá e Rondono a favor da Venezuela, os canadenses levaram a melhor após disputa de pênaltis.