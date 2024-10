Palpite: Arábia Saudita x Japão – Eliminatórias Asiáticas para Copa de 2026 – 10/10/2024

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Em incrível fase, o Japão busca manter os 100% de aproveitamento nesta terceira fase, depois de ter goleado seus dois primeiros adversários. Seu oponente da vez será a Arábia Saudita, que soma quatro dos seis pontos que disputou. O jogo começa às 15h (de Brasília) da quinta-feira (10). As equipes se encontram no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, Arábia Saudita.

Palpite Arábia Saudita x Japão

Após ter empatado na estreia da terceira fase das Eliminatórias, a Arábia Saudita venceu a China na rodada anterior, mesmo tendo um jogador a menos, por 2 a 1. Enquanto isso, o Japão segue em ritmo avassalador em território asiático, tendo goleado seus dois últimos oponentes por pelo menos cinco gols de diferença.

Apesar das performances surpreendentes dos japoneses desde o início do ano, terão seu maior desafio pela frente nesta rodada. A Arábia Saudita marca bem e terá o mando de campo a seu favor, sendo provável que ambas as seleções saiam satisfeitas com uma possível igualdade no marcador. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Arábia Saudita e seu desempenho atual

A Arábia Saudita teve mais dificuldade do que o imaginado para garantir presença nesta fase da competição. Na 2ª fase das Eliminatórias, terminou na vice-liderança do Grupo G, depois de ter somado 13 pontos em 6 rodadas disputadas.

Na rodada inaugural da 3ª fase, teve pela frente a Indonésia no Estádio King Abdullah Sports City. Mesmo atuando em seu país natal, não conseguiu os três pontos e ficou apenas no empate em 1 a 1 contra a seleção visitante.

Já na última vez que entrou em campo, mostrou toda sua superioridade técnica em relação a China, já sofreu o primeiro gol da partida aos 14’, teve um jogador expulso (Kanno) aos 19’, e mesmo assim virou o placar por 2 a 1 a seu favor.

Japão e sua última performance

O Japão é sem sombra de dúvidas a grande potência do futebol asiático na atualidade. Na fase anterior das Eliminatórias da Copa do Mundo, se classificou em primeiro lugar de sua chave com 100% de aproveitamento, em grupo que faziam parte Coréia do Norte, Síria e Myanmar.

Na estreia da terceira fase, recebeu a China no Saitama Stadium. Em confronto absolutamente controlado durante os 90 minutos, humilhou a seleção visitante por 7 a 0, com destaque para Minamino que marcou dois desses gols.

Já na última vez que entrou em campo, visitou o Bahrein e atropelou a seleção mandante no Bahrain National Stadium, em Riffa, pelo placar final de 5 a 0.