Palpite: Alemanha x Dinamarca – Eurocopa – 29/6/2024

(THOMAS KIENZLE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 01:04 • Rio de Janeiro

Como era de se imaginar, a anfitriã da atual edição da Euro 2024, Alemanha, garantiu a primeira posição do Grupo A e enfrenta a Seleção Dinamarquesa nas oitavas de final. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (29). As equipes se encontram no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Assista na Cazé TV e SporTV.

Palpite Alemanha x Dinamarca

Com sete dos nove pontos somados na fase inicial, a Alemanha terminou na primeira posição do Grupo A e segue sendo uma forte candidata ao título. Do outro lado, a Dinamarca garantiu o avanço aos playoffs com 33,33% de aproveitamento na fase de grupos, já que empatou todas as três rodadas disputadas.

As performances dos alemães foram bem mais convincentes na fase de grupos em relação a Seleção Dinamarquesa. Com o apoio de sua torcida e tendo um elenco de potencial ofensivo superior, a anfitriã deve avançar às quartas de final da Eurocopa. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Alemanha”.

Palpite Final: Vitória da Alemanha

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Veja a avaliação e conheça as melhores casas de apostas do Brasil.

Alemanha e seu desempenho atual

A Alemanha não teve maiores problemas para confirmar vaga na fase mata-mata da Euro 2024. Já na estreia, mostrou todo seu potencial ofensivo ao golear a Seleção Escocesa por 5 a 1.

Na rodada seguinte, encaminhou a liderança do Grupo A e garantiu presença nas oitavas de final ao superar a Seleção Húngara, no Deutsche Bank Park, por 2 a 0.

Porém, teve mais dificuldade do que o imaginado para somar um ponto na rodada final. Contra a Suíça, perdia a liderança do grupo em partida que era derrotada por 1 a 0 até os 90 minutos; no entanto, Fullkrug balançou as redes nos acréscimos, acrescentando o ponto que os alemães precisavam para se manter no topo da tabela.

Dinamarca e sua última performance

A Dinamarca fez uma campanha mediana na fase de grupos da Euro 2024. Todas as suas partidas foram resolvidas na igualdade ao final dos 90 minutos, sendo empates com gols contra a Eslovênia e Inglaterra; e sem gols contra a Sérvia.

Mesmo assim, devido ao baixo aproveitamento de todas as seleções que faziam parte do Grupo C, conseguiu avançar aos playoffs na vice-liderança com apenas três pontos somados.

Vale lembrar, que a Seleção Dinamarquesa chegou a Eurocopa com as expectativas em alta, tendo em vista que venceu três dos quatro amistosos preparatórios que antecederam a competição.