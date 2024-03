Palpite: Al Ettifaq x Al Ahli – Campeonato Saudita – 29/3/2024

Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq) em atuação contra o Al-Nassr (Foto: IMAGO / Power Sport Images)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Em partida válida pela 25ª rodada da Saudi Pro League, o Al Ettifaq terá pela frente o Al Ahli. A bola rola às 16h (de Brasília) da sexta-feira (29) no Abdullah Al Dabil Stadium, em Al Khobar, Arábia Saudita. Assista no Canal GOAT.

Palpite Al Ettifaq x Al Ahli

O Al Ettifaq tem invencibilidade de três jogos e pretende vencer mais um para tentar se aproximar das posições de cima da tabela. Enquanto isso, o Al Ahli perdeu a última partida e busca se redimir para se manter na vaga para a Liga dos Campeões da Ásia.

Os últimos dois sucessos do Al Malaki aconteceram como visitante, mas chega em momento ruim para este confronto. Além disso, enfrenta o Faris Ad-Dahna que passar por uma fase excelente e joga sob o incentivo da sua torcida. E o prognóstico que sugerimos é no mercado de “Resultado Final – Al Ettifaq”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Al Ettifaq

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Al Ettifaq

O Al Ettifaq empatou o jogo mais recente que disputou com o placar de 1 a 1, jogando contra o Al Taee no Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium. Embora fosse visitante, Faris Ad-Dahna teve atuação superior aos donos da casa, com mais jogadas perigosas.

Apesar da diferença de desempenho entre as equipes, o resultado final foi um gol para cada lado. The Commandos saíram na frente com Karl Toko Ekambi, enquanto Faris Al Shamal marcou com Virgil Misidjan.

A última vitória do time de Wijnaldum e companhia foi contra o Abha, atuando no Abdullah Al Dabil Stadium e ganhando com o resultado elástico de 3 a 0. Não faltaram chances para o Ettifaq, com 17 finalizações, nove chutes na baliza e 68% de posse de bola.

Entre as várias oportunidades do time da casa, Grzegorz Krychowiak fez gol contra para o Faris Ad-Dahna. Logo depois, Karl Toko Ekambi ampliou o placar e Moussa Dembélé balançou as redes pela terceira vez, fechando a conta.

Com 35 pontos adquiridos, o Al Ettifaq ocupa a sexta posição da classificação geral do Campeonato Saudita e está há 12 pontos das vagas para a Liga dos Campeões Asiática. Até então, venceu nove jogos, empatou oito e perdeu sete.

Como chega o Al Ahli

A equipe do Al Ahli está na terceira colocação da tabela de classificação da Saudi Pro League com 47 pontos obtidos. A distância para o líder, Al-Hilal, é de 21 pontos. Entre os 24 confrontos, conseguiu 14 vitórias, cinco empates e sofreu cinco derrotas.

Recentemente, o Al Raqi recebeu o Al-Nassr no estádio Cidade dos Esportes Rei Abdullah e saiu de campo derrotado com o placar magro de 1 a 0. Este foi um duelo muito fraco taticamente, com poucas chances dos dois lados.

Era esperado que Knights of Najd fossem superiores, mesmo sendo visitantes, mas tiveram poucas chances. Entre as jogadas criadas, deram apenas um chute na meta. A vitória veio dos pés de Cristiano Ronaldo, batendo uma penalidade aos 68 minutos.

Quando o Safeer Al Watan visitou o Al Taawon no estádio Cidade dos Esportes Rei Abdullah, conseguiu a vitória simples com o placar de 1 a 0. Como era visitante, teve muito menos jogadas que o rival, mas foi eficaz em uma.

O gol da vitória aconteceu no minuto 82, quando o goleiro Mendy deu chute para frente, o zagueiro do Al Dhiaab recuou errado e Firas Al-Buraikan bateu colocado para marcar.