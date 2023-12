O Al Ahly vem para a estreia no Mundial com um retrospecto incrível, com uma invencibilidade de oito jogos, válido pela Liga dos Campeões, Premier League Egípcia e Superliga Africana. Já o Al-Ittihad chega com uma vitória fácil na primeira rodada sobre o Auckland City e é tido com um dos favoritos para vencer mais uma vez.