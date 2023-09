O Palmeiras pode se reforçar com o argentino Roberto Pereyra, de quem aguarda uma resposta para esta sexta-feira (8). O jogador, que está livre no mercado e assinaria contrato sem custos, tem 32 anos e está na Europa há 12, assim não há tanta relação com jogadores do elenco atual do Verdão. No entanto, ele tem algo em comum com Dudu, pois estiveram no Mundial sub-20 de 2011, no qual o Brasil se sagrou campeão.