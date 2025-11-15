Palmeiras tem escalação alternativa e retorno de artilheiro para clássico com o Santos

Abel Ferreira foi obrigado a promover uma série de alterações na escalação do Palmeiras para o clássico contra o Santos, na noite deste sábado (15), pelo Campeonato Brasileiro. O clube soma 11 desfalques para o confronto, incluindo jogadores convocados na Data Fifa, suspensos e lesionados.

continua após a publicidade

+ Palmeiras consegue acordo com STJD, que livra Vitor Roque de suspensão

Ao todo, são seis nomes em compromissos com suas respectivas seleções, três lesionados, além dos meio-campistas Allan e Andreas Pereira, que cumprem suspensão automática na Vila Belmiro.

A grande novidade, por sua vez, é a presença de Flaco López como opção no banco de reservas. O artilheiro defendeu a Argentina em jogo diante da Angola, no continente africano, mas contou com logística personalizada da diretoria, que fretou voo para contar com o atacante contra o Santos.

continua após a publicidade

Serão três zagueiros de origem na escalação, com Micael e Murilo recuados e Bruno Fuchs auxiliando a saída de bola. O meio tem Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio. Raphael Veiga e Bruno Rodrigues formam a dupla de ataque.

O Palmeiras entra no gramado da Vila Belmiro com a missão de se manter na liderança do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira iniciou a rodada empatada em pontos com o Flamengo, que encara o Sport fora de casa, mas leva vantagem no número total de vitórias, principal critério de desempate da competição.

continua após a publicidade

Flaco López está à disposição da comissão técnica do Palmeiras para o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Rapahel Veiga e Bruno Rodrigues.

Desfalques: Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Facundo Torres, Piquerez, Emiliano Martínez e Piquerez (convocados); Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho (lesionados); Andreas Pereira e Allan (suspensos).

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Aranha, Giay, Luighi, Riquleme, Flaco López, Benedetti, Erick Belé e Larson.

Escalação do Santos

Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Arão, Zé Rafael e João Schmidt; Barreal, Neymar e Guilherme.

Banco de reservas: Diógenes, Mayke, João Basso, Escobar, Tomás Rincón, Victor Hugo, Gabriel Bontempo, Thaciano, Rollheiser, Robinho Jr., Lautaro Díaz e Tiquinho.