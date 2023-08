Com gols de Raphael Veiga, de pênalti, Marcos Rocha, Maike e Rony, o Palmeiras goleou o Deportivo Pereira por 4 a 0 nesta quarta-feira, na Colômbia, e deu um passo importantíssimo rumo às semifinais da Libertadores 2023. A goleada mostrou novamente a força do ataque palmeirense sob o comando de Abel Ferreira. Com os quatro gols marcados, a equipe paulista passa a ter a maior marca desta edição da competição.



Agora, já são 21 bolas na rede em nove jogos disputados pelo Alviverde, três a mais do que o Racing, da Argentina, que também segue na briga pelo título, mas que apenas empatou em 0 a 0 com o Boca Juniors no duelo de ida entre os times. Destaques individuais para Artur, autor de cinco tentos, e Rony, o líder de assistências da competição.



Na história da Libertadores, são 450 gols marcados pelo Palmeiras em 231 partidas, a sexta maior marca da disputa em todos os tempos. Somente os argentinos River Plate (648) e Boca (487) e os uruguaios Nacional (577) e Peñarol (560) estufaram as redes mais vezes.



MELHORES ATAQUES DA LIBERTADORES 2023



1º - Palmeiras - 21 gols

2º - Racing-ARG - 18 gols

3º - Independiente Medelín-COL - 17 gols

4º - Olímpia-PAR - 14 gols

5º - Internacional - 14 gols

Atlético Mineiro - 14 gols

River Plate-ARG - 14 gols

Bolívar-BOL - 14 gols

Sporting Cristal-PER - 14 gols