OPINIÃO: Torcedores do Santos dão nota para novos contratados

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 17:10 • Santos

O Santos fechou contratos importantes na janela de transferência do meio do ano. Os torcedores do Peixe deram notas para o desempenho daqueles que já estrearam pelo clube e também o que esperam dos novos contratados. Confira o vídeo completo no player acima!

Os torcedores têm uma opinião parecida sobre os recém-chegados. A última contratação foi o atacante de 30 anos, Yusupha Nije, que atuava em Doha, no Catar e reflete uma imagem esperançosa para os santistas. O jogador ainda não estreou pelo clube, mas treina com o restante da equipe e mostrou bons desempenhos nos testes físicos.

A contratação do goleiro Renan não agradou muito os torcedores, que deram notas baixas com comentários como "não deveria ter vindo" e "reserva". O atacante Wendel, por sua vez, ganhou notas altas por conta de sua boa atuação nas últimas partidas. O jogador chega por empréstimo junto ao Porto e o seu contrato vai até julho de 2025.

O atacante de 25 anos, Nacho Laquintana, que atuava no Red Bull Bragantino, vira opção no Santos em um setor desejado pelo há bastante tempo pelos torcedores, que tem expectativas boas para o ponta.

-O que ele desempenhou no começo do Bragantino eu espero que ele faça no Santos até o final do ano - afirma o torcedor do Peixe.