A derrota do Palmeiras por 3 a 0 diante do Flamengo jogou um balde de água fria na torcida, que vinha empolgada pela chance de conquistar novamente o título do Brasileirão. O influenciador Gabriel Amorim analisou a gangorra que foi o rendimento do Verdão nas últimas semanas. Amorim também se disse esgotado pelo mix de emoções da temporada.