É dia de jogão pela Libertadores. Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque, em São Paulo. No jogo de ida, no Mineirão, o Alviverde venceu por 1 a 0 e, por isso, jogará por um empate para avançar às quartas de final.