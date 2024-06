Foto: Thiago Calil/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 14:56 • São Paulo (SP)

O Palmeiras volta a campo nesta semana para encarar o Vasco na quinta-feira (13), às 21h30, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão, e o jovem Estêvão, que estava com a Seleção Brasileira Sub-20, já projeta o duelo em que o time de Abel Ferreira tenta entrar no G4.

- O nosso time estará bem preparado, tanto mentalmente quanto fisicamente. O time do Vasco é uma boa equipe, a gente vai respeitar o máximo e manter os pés no chão. O nosso objetivo é fazer uma excelente partida e ir em busca da vitória - disse a joia alviverde, que soma 20 partidas e três gols pelo time profissional.

O Verdão fez um jogo-treino no último sábado (08) com o próprio elenco e o time verde-limão venceu por 2 a 1, com gols de Dudu e Mayke, enquanto Lázaro marcou para a equipe branca. Para Estêvão, essa parada foi importante para que algumas correções pudessem ser feitas pelo treinador português.

- Acho que foi bastante importante essa parada para a gente refletir aquilo que não estava dando certo. E agora é tentar buscar o máximo e a resiliência para a gente voltar ainda mais forte - completou.

O time voltou a treinar nesta segunda-feira (10), na Academia de Futebol. Após ativação muscular no centro de excelência, o elenco foi a campo e realizou trabalhos técnicos com objetivos específicos, como construções de jogadas e transições.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)