Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 20/09/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O meia-atacante Raphael Veiga ainda busca retomar seu espaço no time titular do Palmeiras. Após uma queda de rendimento, o camisa 23 foi parar no banco de reservas e viu Maurício se destacar na equipe de Abel Ferreira. Agora, contra o Vasco, o jogador vai reencontrar um estádio em que foi muito feliz em 2023. O duelo será no domingo (22), às 16h.

No início do ano passado, no mesmo Mané Garrincha, Veiga marcou dois gols na vitória sobre o Flamengo por 4 a 3, no título da Supercopa do Brasil.

- É um estádio que eu gosto de jogar, eu acho muito bom. Não sei como vai estar o gramado, mas o ambiente eu gosto bastante, já fomos felizes lá. Espero que nós, como time, possamos voltar e fazer um bom jogo, de novo com aquela confiança dos últimos jogos. Ganhar e ir somando os pontos porque, principalmente nessa reta final, todos os pontos são importantes - disse Veiga.

Nesta temporada, Veiga atuou em 46 jogos, sendo 41 como titular. Ele chegou a ser poupado em partidas estratégicas quando corria risco de se lesionar. No entanto, nas últimas três rodadas do Brasileirão, contra Cuiabá, Atlhetico e Criciúma, o meio-campista ficou no banco de reservas. No último, marcou gol após entrar no decorrer da partida.

- O Vasco é uma equipe que tem história, eliminou o Athletico-PR no estádio deles recentemente. Sei o quanto é difícil, principalmente em jogos de mata-mata, conseguir esses resultados lá dentro. Então, é uma equipe que tem totais condições também de fazer um bom jogo - finalizou o jogador com mais gols em finais na história do Alviverde, com 12 tentos.