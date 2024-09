Após grande atuação contra o Vasco, goleiro Weverton projeta: ‘Agora faltam mais onze finais’

Weverton comemora vitória sobre o Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 19:28 • Brasília (DF)

O Palmeiras superou o Vasco, neste domingo (22), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Flaco López e excelente atuação de Weverton na defesa, o Verdão terminou a partida com o placar de 1 a 0. O goleiro comemorou a vitória e projetou os próximos onze desafios da equipe comandada por Abel Ferreira em busca do título na competição.

Com a vitória nesta rodada, o Palmeiras completa a sequência de sete jogos sem perder no Brasileirão. Com direito a duas goleadas, o Verdão tem o segundo melhor ataque da competição com 44 gols marcados.

Weverton ressaltou a importância de mais uma vitória na reta final da competição e ainda comentou sobre a festa das duas torcidas em Brasília.

É uma vitória muito importante. A gente está muito feliz. Foi um jogo difícil. O Vasco vem crescendo dentro da competição. Hoje foi um jogo bem jogado. Duas equipes com chance de vencer o jogo. Palmeiras criou boas chances no primeiro tempo. Fizemos uma. Sofremos um pouco no final do jogo, o que é natural. Valeu pela vitória. Valeu pelos três pontos. Vamos seguir firme. Agora faltam mais onze decisões para a gente. É um dia muito quente, um estádio diferente para os dois lados. As luzes torcidas encheram o estádio. Isso é muito legal. Acho que vale ressaltar que é o que o futebol merece. É isso que a gente gosta de ver. Estádio cheio, com luzes das torcidas. Acho que isso é brilhante no futebol.

O goleiro concluiu falando sobre o estado do gramado no Mané Garrincha.

- Acho que o gramado tem muito potencial para ser bom. Faltou um pouco de água. Acho que faltou a galera dar uma molhada mais, para a bola andar mais, para correr mais. As duas equipes gostam de jogar. Tem bons jogadores. É um detalhe só. Acho que a água ajudava um pouco mais o espetáculo. - concluiu Weverton