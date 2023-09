O Vitória recebe o Avaí neste domingo (17), às 18h (de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe baiana aparece na vice-liderança da competição com 49 pontos conquistados, enquanto os visitantes, que somam 30 pontos, ocupam o décimo quinto lugar.