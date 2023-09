A central Carol foi responsável por 12 pontos na vitória da Seleção Brasileira por 3 sets a 0 contra a Argentina, neste sábado (16), pelo Pré-Olímpico de Vôlei Feminino. Após a partida, realizada em Tóquio, no Japão, a jogadora analisou o desempenho brasileiro. Para a atleta, a equipe teve momentos de ansiedade, mas saiu satisfeita com o ótimo resultado. A partida foi a primeira do torneio que vale classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Assista à declaração de Carol acima.