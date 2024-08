Skate nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir à final do park feminino

O Brasil foi medalha de prata no skate park na última edição de Olimpíadas (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 07:30 • Paris (FRA)

Os fãs de skate voltarão a sorrir nessa última semana de Olimpíadas. A modalidade volta a ser disputada, mas desta vez no park, para fechar a participação em Paris. A final da competição está prevista para acontecer às 12h30, no horário de Brasília. A transmissão ficará por conta da CazéTV, do SporTV, Globoplay e Globo.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

O Brasil chegou para a competição com seis atletas classficados. No masculino, Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros garantiram vaga em Paris para defender as cores do Brasil, enquanto no feminino, Dora Varella, Raicca Ventura e Isadora Pacheco se classificaram para as Olimpíadas.

A modalidade, que estreou em Tóquio 2020, garantiu medalha para o Brasil. O experiente skatista Pedro Barros ficou com a medalha de prata, atrás penas do australiano Keegan Palmer. No feminino, Sakura Yozosumi faturou o ouro, dando continuidade ao domínio japonês na modalidade - as brasileiras não foram ao pódio.

Isadora Pacheco é uma das representantes do Brasil no skate park nas Olimpíadas: (Foto: Julio Detefon/Divulgação STU)

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

FICHA TÉCNICA

📆 Data: terça-feira, 6 de agosto de 2024

🌏 Local: Paris, França

📺 Onde Assistir: TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV

🕐Horário: 12h30