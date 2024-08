São Paulo x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (11), pela 22ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), no Morumbis (SP), com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Tricolor busca entrar para o G4 enquanto o rival é o lanterna do campeonato.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre São Paulo e Atlético-GO (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-GO

22ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

São Paulo (Técnico: Luís Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

Atlético-GO (Técnico: Jair Ventura)

Pedro Rangel (Ronaldo); Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas, Alejo Cruz e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez.