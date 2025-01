Roma x Lazio: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Serie A

O Roma recebe o Lazio neste domingo (5) no primeiro Derby della Capitale do ano, pela 19° rodada da Serie A. A bola rola a partir das 16h45 (horário de Brasília) no Estádio Olimpico, em Roma, na Itália. O clássico será transmitido pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

A equipe da casa ocupa a 10° posição e acumulou apenas 20 pontos na competição, até o momento. O Lazio, por sua vez, está na quarta colocação, com 35 pontos. No retrospecto do clássico no Campeonato Italiano, o Roma venceu 60 das 166 partidas e outras 63 terminaram empatadas.

Roma e Lazio se enfrentam neste domingo (5) (Foto: Divulgação / AS Roma)

✅ FICHA TÉCNICA

Roma x Lazio

19° Rodada - Serie A

📆 Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olimpico, em Roma, na Itália.

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ROMA: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Mats Hummels e Ndicka; Saelemaekers, Leandro Paredes, Manu Koné e Angelino; Dybala e Niccolo Pisilli; Artem Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

LAZIO: Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Nuno Tavares; Nicolò Rovella e Guendouzi; Gustav Isaksen, Dele-Bashiru e Zaccagni; Valentín Castellanos. Técnico: Marcos Baroni.

