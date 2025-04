River Plate x Barcelona SC: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

Ficha do jogo RIV BAR 2° Rodada Libertadores - Grupo B Data e Hora Terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, Argentina Árbitro Raphael Claus (BRA) Var Rodolpho Toski (BRA) Onde assistir

O River Plate recebe o Barcelona SC nesta terça-feira (8) pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores. O confronto está marcado para as 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, e terá transmissão ao vivo da Paramount+ (streaming).

O River Plate venceu o Universitário por 1 a 0 na última quarta- feira (2) pela primeira rodada da competição. Pelo Campeonato Argentino, a equipe liderada por Gallardo ocupa a quarta colocação do Grupo B, com 21 pontos acumulados.

O Barcelona SC, por sua vez, foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0 pela primeira fase da Liberta e está em primeiro lugar do Campeonato Equatoriano, com 15 pontos. O destaque da equipe é o meia Franco Mastantuono.

Na última vez que as equipes se enfrentaram, a equipe do Equador levou a melhor pela primeira vez e venceu o jogo por 1 a 0. No total, são três vitórias do River contra uma do Barça.

Jogadores do River Plate comemoram gol (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Confira as informações do jogo entre River Plate e Barcelona SC

✅ FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE X BARCELONA SC

LIBERTADORES - 2ª RODADA - GRUPO B

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires;

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RIVER PLATE: Franco Armani, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, González Pírez, Milton Casco, Kevin Castaño, Nacho Fernández, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Miguel Borja, Ian Subiabre.

BARCELONA SC: José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Joaquín Valiente, Jhonny Quiñónez, Octavio Rivero, Janner Corozo, Cristhian Solano.