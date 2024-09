Peru x Colômbia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Peru e Colômbia se enfrentam em Lima (Daniel Munoz / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 22:30 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 06/09/2024 - 14:22

Peru e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 22h30 (de Brasília), no Nacional de Lima, em Lima (PER), em jogo válido pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A seleção peruana amarga a última posição com dois pontos, enquanto a seleção colombiana está na terceira colocação com 12 pontos. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Globoplay (streaming).

No histórico do confronto, são 60 jogos, com 21 vitórias da Colômbia, 17 triunfos do Peru e 22 empates. Nos últimos cinco jogos, são duas vitórias peruanas e três colombianas.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Peru e Colômbia (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

PERU X COLÔMBIA

7ª RODADA- ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 6 de setembro de 2024, às 22h30 (de Brasília);

📍 Local: Nacional de Lima, em Lima (PER);

📺 Onde assistir: Sportv

🕴️ Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai);

🔍 VAR: Cristhian Ferreyra (Uruguai)

James Rodríguez, que será titular na partida contra o Peru, foi o principal destaque da seleção colombiana na Copa América de 2024 (Foto: Logan Riely/AFP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PERU (Técnico: Jorge Fossati)

Gallese; Corzo, Zambrano e Callens; Advincula, Tapia, Quispe, Cartagena e Andy Polo; Lapadula e Edison Flores.

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Camilo Vargas; Muñoz, Sánchez, Cuesta e Mojica; Richard Ríos (Uribe), Lerma e Jhon Arias; James Rodríguez, Córdoba e Luis Díaz.

