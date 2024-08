Onde assistir à LaLiga 2024/25

Barcelona é o principal adversário do Real Madrid pelo título de LaLiga (Foto: JOSE JORDAN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 16:50 • Rio de Janeiro

O Campeonato Espanhol retornou na última semana, com a primeira rodada da competição. A LaLiga, que já teve inúmeros craques em sua história, caminha novamente a ter um campeonato mais competitivo, após as saídas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, e o fim dos estrelados times de Barcelona e Real Madrid até o início da década de 2020. Quer saber as principais informações do campeonato e onde assistir à LaLiga? O Lance! te conta.

Saiba onde assistir aos jogos do Real Madrid, clube do astro Mbappé. (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Para assistir a nova temporada de LaLiga, basta sintonizar no canal da ESPN em sua televisão. Outra forma de assistir ao campeonato espanhol é assinar a Disney+. O serviço de streaming da emissora transmite jogos exclusivos na plataforma, além dos que estão passando na TV.

O Real Madrid chega como o principal clube a brigar pelo título de LaLiga nesta temporada. Após os títulos da Champions League, além do próprio campeonato nacional, o time comandado por Carlo Ancelotti vem ainda mais recheado de craques para a nova temporada. O astro francês Kylian Mbappé é a grande novidade da equipe, o trio de ataque, que deverá ser formado por ele, Vini Jr e Rodrygo ainda ganha poder ofensivo com a chegada do brasileiro Endrick, vindo do Palmeiras.

O grande desafiante ao título de LaLiga com certeza será o Barcelona. Apostando em seus jovens estrelados, o time que será treinado por Hansi Flick conta com Gavi, Pedri, Dani Olmo e a grande jovem estrela em ascensão, Lamine Yamal, um dos destaques da Espanha que foi tetracampeã da Euro.

Outro clube que pode tentar estragar a festa é o rival do Real Madrid, o Atlético de Madrid. A equipe de Diego Simeone se reforçou bem nessa janela de transferências com as chegadas de Le Normand, Connor Gallagher, Sorloth e o atacante argentino Julián Alvarez, que custou 75 milhões de euros para o clube da capital espanhola.

Os maiores campeões de LaLiga

Na lista dos maiores vencedores da história do campeonato, o Real Madrid aparece em primeiro. Veja a lista dos maiores campeões:

Real Madrid: 36 títulos

Barcelona: 27 títulos

Atlético de Madrid: 11 títulos

Athletic Bilbao: 9 títulos

Valencia: 6 títulos

Confira as informações da temporada passada

Na última temporada de LaLiga, o grande destaque ficou com a equipe do Girona. O clube, gerido pelo grupo City fez uma campanha surpreendente e chegou a brigar pelo título da competição durante boa parte do campeonato, mas perdeu o fôlego e terminou na terceira colocação, garantindo vaga na Champions League pela primeira vez na história. Dovbyk, atacante da equipe foi o artilheiro com 24 gols.

Jude Bellingham também foi um grande nome da última temporada. O meia, que chegou do Borussia Dortmund, encaixou-se perfeitamente no time, marcando 19 gols e 6 assistências durante o Campeonato Espanhol, sendo peça fundamental também na conquista da Champions.