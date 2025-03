Once Caldas x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Ficha do jogo ONC FLU 1° Rodada Sul-Americana Data e Hora Terça-feira (1), às 21h30 (de Brasíia) Local Estádio Manizales, na Colômbia Árbitro Maximiliano Ramirez (ARG) Var Nicolas Lamolina (ARG) Onde assistir

O Once Caldas recebe o Fluminense nesta terça-feira (1) pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. O confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília) no Estádio Manizales, na Colômbia, e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

O time colombiano é o décimo colocado no campeonato nacional com 16 pontos acumulados e apenas uma vitória nos últimos cinco confrontos. O técnico Hernán Darío não terá nenhum desfalque para a partida e deve entrar com o time completo para enfrentar o Tricolor.

O Fluminense, por sua vez, passa por um momento delicado após a demissão de Mano Menezes. A decisão pela saída do treinador ocorreu após a estreia no Brasileirão com derrota para o Fortaleza por 2 a 0.

Com Marcão como técnico interino, o Tricolor não pode contar com: Riquelme Felipe, Isaque, Pitaluga, Gabriel Fuentes e Otávio (lesionados), enquanto Paulo Henrique Ganso ainda cumpre calendário específico de atividades para retomada da forma física.

Tudo sobre o jogo entre Once Caldas e Fluminense pela Sul-Americana (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

ONCE CALDAS X FLUMINENSE

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 1° de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Manizales, na Colômbia;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ONCE CALDAS: James Aguirre; Cuesta, Castaño, Malagón, Patiño; Arteaga, Mateo García; Alejandro García, Michael Barrios; Dayro Moreno e Jefry Zapata.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Ignácio, Renê; Hércules (Bernal), Martinelli, Lima; Arias, Canobbio, Germán Cano.