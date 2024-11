O Olympique de Marseille recebe o Auxerre pelo Campeonato Francês (Foto: Damien Meyer / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (08), Olympique de Marselha e Auxerre se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá início a partir das 16h45, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal do Youtube da CazéTV; confira as estatísticas do jogo entre Olympique de Marselha e Auxerre.

Mason Greenwood foi um dos destaques da vitória na última rodada do Olympique; confira as estatísticas do jogo contra o Auxerre (Foto: Damien Meyer / AFP)

Estatísticas de Olympique de Marselha e Auxerre

O Olympique de Marselha chega para o jogo de hoje após ter vencido a equipe do Nantes na última rodada do Campeonato Francês. Nos últimos cinco jogos do time pelo campeonato nacional, o Olympique tem duas vitórias, duas derrotas e um empate. Com os recentes resultados, a equipe ocupa a segunda colocação na competição, com 20 pontos somados até aqui.

Já o Auxerre vem para esta partida depois de ter aplicado uma goleada de 4 a 0 sobre a equipe do Rennes. Em seus últimos cinco jogos pelo Francesão, o time da França possui três vitórias, um empate e uma derrota. Com estes resultados, o Auxerre conquistou a marca dos 13 pontos, ocupando atualmente a décima posição.

Palpites para o jogo

Neste jogo do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha possui grande favoritismo. A equipe é a atual segunda colocada na competição, mantendo um bom futebol neste início de temporada, e deve sair com a vitória. Jogando em casa, o Olympique tem dois empates, uma vitória e uma derrota nesta temporada, enquanto o Auxerre possui quatro derrotas e um empate como visitante; confira as estatísticas do jogo de Olympique de Marselha e Auxerre em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Olympique de Marselha e Auxerre

Olympique de Marselha

Rulli; Pol Lirola, Kondogbia, Balerdi, Quentin Merlin; Rabiot, Hojbjerg e Ismael Koné; Mason Greenwood, Jonathan Rowe e Maupay - Técnico: Roberto De Zerbi.

Auxerre

Donovan Léon; Hoever, Gabriel Osho, Akpa e Mensah; Kévin Danois, Owusu e Raveloson; Hamed Traoré, Bair e Perrin - Técnico: Christophe Pélissier.