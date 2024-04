(Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 07:00 • Mirassol (SP)

Mirassol e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (29), no Estádio Campos Maia, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), com transmissão de SporTV e Premiere (pay-per-view). Os donos da casa vêm de derrota diante do Brusque, enquanto o Vozão ficou no empate com o Goiás.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Quer apostar neste jogo?

Mirassol e Ceará se enfrentaram apenas duas vezes na história, nos jogos de turno e returno da Série B de 2023. As equipes ficaram no empate em 1 a 1 no interior paulista, enquanto o Vozão levou a melhor por 2 a 0 jogando em casa. Apostando R$ 100 na vitória do Alvinegro, você pode faturar R$ 373 com as odds do Lance! Betting!

APOSTE AQUI!

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Mirassol e Ceará (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Mirassol x Ceará

2ª rodada - Série B

📅 Data e horário: segunda-feira, 29 de abril de 2024, às 19h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

🟨 Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

🚩 Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Rafael Traci/SC

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Mozart Santos)

Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), Lucas Gazal, Luiz Otávio, Artur; Danielzinho, Gabriel, Chico; Negueba, Dellatorre e Fernandinho.

CEARÁ (Técnico: Vagner Mancini)

Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Facundo Castro, Barceló e Aylon.

Mirassol e Ceará se enfrentam pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro (Arte: Lance!)