Juventude e Athletico se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 07:00 • Caxias do Sul (RS)

Juventude e Athletico se enfrentam neste domingo (28), no Estádio Alfredo Jaconi, pela quarta rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), em Caxias do Sul (RS), com transmissão do Premiere (pay-per-view). Os donos da casa somam quatro pontos em três partidas até aqui, enquanto o Furacão tem seis.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Juventude e Athletico (onde assistir, horário, escalações e local).

✅FICHA TÉCNICA

Juventude x Athletico

4ª rodada - Brasileirão

📅 Data e horário: domingo, 28 de abril de 2024, às 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinh (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

🖥️ VAR: Bruno Mota Correia (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Nenê; Marcelinho (Rildo), Lucas Barbosa e Erick Farias.

ATHLETICO (Técnico: Cuca)

Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick e Christian (Zapelli); Julimar, Cuello e Pablo.

Juventude e Athletico se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão neste domingo (28) | (Arte: Lance!)