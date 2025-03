Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (26), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os da Copa do Nordeste, Champions League Feminina, Campeonato Uruguaio, Brasileirão Sub-20 e do Brasileirão Feminino.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 26 de março de 2025)

Copa do Nordeste

Bahia x Ceará - 19h - Premiere

Fortaleza x CRB - 21h30 - SBT Nordeste, ESPN, Disney+ e Premiere

Moto Club x Vitória - 21h30 - SBT Nordeste e Premiere

Sport x Altos - 21h30 - Premiere

Ferroviário x Sousa - 21h30 - Premiere

Champions League Feminina (quartas)

Lyon feminino x Bayern feminino - 14h45 - DAZN

Arsenal feminino x Real Madrid feminino - 17h - TNT, Max e DAZN

Jogos de hoje: Arsenal e Real Madrid decidem uma das primeiras vagas para as semifinais da Champions League Feminina nesta quarta-feira (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Campeonato Uruguaio

Racing-URU x River Plate-URU - 14h - Disney+

Liverpool-URU x Nacional - 16h30 - Disney+

Plaza Colonia x Boston River - 19h - Disney+

Brasileirão Sub-20

Grêmio sub-20 x Atlético-MG sub-20 - 15h - Sportv

Brasileirão Feminino

América-MG feminino x Palmeiras feminino - 16h - TV Brasil

Grêmio feminino x Ferroviária feminino - 19h - Sportv

Fluminense feminino x Cruzeiro feminino - 21h30 - Sportv